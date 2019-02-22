Транспортных полицейских и их знакомого петербуржца за попытку повысить статистику наркотических дел отправили под арест. Двое дома, двое в СИЗО

Двоих сотрудников транспортной полиции Финляндского линейного отделения Калининский районный суд 22 февраля отправил в изолятор. Еще одного полицейского и их знакомого безработного жителя Петербурга ограничили домашним арестом. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением и сбыте наркотиков.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, майор Владимир Юрашев вынужденно проведет в домашнем заточении ближайшие два месяца, мера пресечения избрана до 20 апреля 2019 года. На этот же срок в своей квартире должен будет оставаться Антон Дужик, помогавший полицейским повышать статистику. Более суровая мера досталась капитану полиции Алексею Истомину и майору Юрию Афанасьеву, на тот же срок они останутся в следственном изоляторе.

Об обысках в кабинетах транспортной полиции «Фонтанка» сообщала накануне. По версии следствия, в конце сентября прошлого года на железнодорожной станции Пискаревская обвиняемые спровоцировали диалог наркозависимого по фамилии Данилов с Дужиком. Вместе они употребили немного порошка, после чего знакомый полицейских продал ему еще одну дозу. Данилова задержали, тем самым повысив статистику транспортной полиции. Он до сих пор находится в изоляторе. Сидя за решеткой, по данным нашего издания, он пожаловался, что провокатора Дужика не задержали, хотя у него в кармане оставался наркотик. Это и послужило поводом для проверки и дальнейшего возбуждения уголовного дела.