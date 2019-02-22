СКА обыграл «Трактор» и завершил регулярный чемпионат на втором месте

СКА 22 февраля победил на выезде «Трактор». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Челябинске завершился со счетом 1:3 в пользу армейцев с Невы.

У СКА шайбы забили Наиль Якупов, Никита Гусев и Александр Барабанов. В составе «Трактора» отличиться сумел только Ник Бэйлен.

"Если не получилось, попробуй еще раз" – девиз Саши Барабанова.

Со второй попытки пас на Гусева – и вот вам (и нам) 1:2#ТРКСКА pic.twitter.com/F9mgdm1Sdl — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 22 февраля 2019 г.

После этой игры СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, набрав 103 очка.