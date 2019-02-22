ФБК сообщил о возбуждении уголовного дела после заражения детей в московских детсадах дизентерией. Еду в них поставляла компания Пригожина

Компания предпринимателея Евгения Пригожина, которая кормит московских школьников, с начала февраля находится под вниманием следователей. О возбуждении уголовного дела стало известно 22 февраля.

Постановление о возбуждении уголовного дела от 2 февраля двадцать дней спустя в Twitter выложила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В нем сказано, что на проблемы с желудком в нескольких детских садах столицы в декабре прошлого года пожаловались сотни воспитанников, диагнозы получили 123 ребенка и четверо взрослых.

СК возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (лишение свободы на срок до шести лет) по факту поставки в детские сады Москвы продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности. pic.twitter.com/d9nCiaHJTY — Соболь Любовь (@SobolLubov) 22 февраля 2019 г.

Еду в эти учреждения, следует из опубликованного документа, поставляла компания ООО «Комбинат питания "Конкорд" ЮВАО», цех который расположен в городе Люберцы. Уголовное дело возбуждено по 238-й статье Уголовного кодекса — сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Ранее пресс-служба «Конкорда» заявила, что бизнесмен лично окажет материальную помощь пострадавшим.