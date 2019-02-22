Два генерала внутренних войск МВД осуждены за взятки. Они небескорыстно помогали переходить на новые места службы

Ростовский гарнизонный военный суд признал виновными в получении взяток и мошенничестве бывшего заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД генерал-лейтенанта запаса Леонида Кривоноса, экс-начальника штаба того же командования генерал-майора Андрея Головацкого и капитана запаса Минобороны Вадима Зуева. Об этом 22 февраля пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Официальный представитель прокуратуры Южного военного округа Натиф Гаджиметов сообщил агентству, что Кривонос получил девять с половиной лет колонии строгого режима, Головацкий — восемь лет и шесть месяцев, капитана Зуева приговорили к семи с половиной годам колонии. Также генералов Кривоноса и Головацкого оштрафовали на 500 и 430 тыс. рублей соответственно.

Суд согласился с тем, что фигуранты дела за взятки помогали в продлении контрактов на военную службу, переводе на новые места службы, поступление на службу в обход установленного порядка. Всего в деле фигурируют четыре эпизода получения взяток — каждая на сумму до 250 тыс. рублей.