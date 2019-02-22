После письма с угрозами «от Путина» по всему городу проверяют отделения Сбербанка

Служба безопасности Сбербанка совместно с сотрудниками полиции проверяет отделения во всех районах Петербурга после письма с угрозой взрыва. Об эвакуации из отделений на Московском проспекте и проспекте Ветеранов, Бухарестской и Прибрежной улицах сообщают вечером 22 февраля очевидцы.

В пресс-службе Сбербанка нашему изданию сообщили, что на электронную почту компании пришло письмо с информацией о том, что офисы в разных районах города заминированы. Автор все тот же — от имени президента Владимира Путина различные учреждения в городе эвакуируют уже неделю.

В компании не смогли уточнить, во всех ли отделениях сотрудники были вынуждены оторваться от работы, но эвакуации точно проходят во всех районах города.

За день в Северной столице были эвакуированы с десяток школ, несколько торговых и бизнес-центров, минимум два смольнинских комитета.

Волна «минирований» началась неделю назад. За это время общее число эвакуированных превысило 170 тысяч человек, проверяли почти 2 тысячи обьектов.

Ранее эксперты рассказали «Фонтанке», что, скорее всего, поймать автора рассылки не удастся. Нашему изданию удалось узнать, что он себя называет школьником, который не в восторге от Павла Дурова. Подросток, по его словам, через рассылку пытается заработать.