Список петербургских памятников пополнится зданием фабрики «Ландрин» и особняком Поклевского-Козелла

Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал включить в перечень региональных памятников корпус кондитерской фабрики «Ландрин» на Сампсониевском проспекте и еще пять выявленных объектов культурного наследия. Информация об этом 22 февраля появилась на сайте КГИОП.

Совет поддержал решение включить в перечень объектов культурного наследия регионального значения здание кондитерской фабрики «Ландрин», кузнечно-прессовый цех Механического завода «Новый Лесснер», школу Адмиралтейских Ижорских заводов в Колпино, здание больницы Адмиралтейских Ижорских заводов с флигелем, академию легкой промышленности на Суворовском проспекте и особняк В.А. Поклевского-Козелла.

В настоящее время постройки входят в список выявленных памятников, то есть обладающих признаками объектов культурного наследия.

Кроме того, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Сергей Макаров предложил присвоить статус достопримечательного места всей территории в устье Ижоры. В случае если это будет сделано, сохранившиеся в этой локации исторические здания будут включены в предмет охраны.