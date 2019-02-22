Список петербургских памятников пополнится зданием фабрики «Ландрин» и особняком Поклевского-Козелла
Совет по сохранению культурного наследия рекомендовал включить в перечень региональных памятников корпус кондитерской фабрики «Ландрин» на Сампсониевском проспекте и еще пять выявленных объектов культурного наследия. Информация об этом 22 февраля появилась на сайте КГИОП.
Совет поддержал решение включить в перечень объектов культурного наследия регионального значения здание кондитерской фабрики «Ландрин», кузнечно-прессовый цех Механического завода «Новый Лесснер», школу Адмиралтейских Ижорских заводов в Колпино, здание больницы Адмиралтейских Ижорских заводов с флигелем, академию легкой промышленности на Суворовском проспекте и особняк В.А. Поклевского-Козелла.
В настоящее время постройки входят в список выявленных памятников, то есть обладающих признаками объектов культурного наследия.
Кроме того, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Сергей Макаров предложил присвоить статус достопримечательного места всей территории в устье Ижоры. В случае если это будет сделано, сохранившиеся в этой локации исторические здания будут включены в предмет охраны.
Справка:
Территория на Большом Сампсониевском проспекте раньше принадлежала кондитерскому товариществу «Ландрин», первые здания здесь были построены в 1911-1912 годах. В советское время в корпусах расположилось производство фабрики «Азарт». В 2017 году ГК «Абсолют Строй Сервис» начал строительство жилого квартала «Георг Ландрин». Дом-памятник застройщик обещал отреставрировать и включить в ЖК с сохранением исторического фасада.
Завод «Новый Лесснер» был построен в 1900 году. В 1904-1909 годах там были изготовлены первые отечественные автомобили тринадцати разновидностей, в том числе, легковые, пожарные, почтовые и грузовые.
Одноэтажную кирпичную школу Адмиралтейских Ижорских заводов возвели в 1895-1901 годах. Учебное заведение было рассчитано на 200 учеников. В советское время в здание переехала школа олимпийского резерва по гребле. Трехэтажный флигель больницы построили в 1907 году, там располагался противотуберкулезный диспансер.
В здании академии легкой промышленности на Суворовском проспекте в настоящее время располагается Арбитражный суд Петербурга и Главное управление МВД. Постройка 1934-1937 годов выполнена в стиле сталинского неоклассицизма.
Особняк В.А. Поклевского-Козелла построили в 1740-х годах, однако с тех пор здание претерпело ряд серьезных изменений. Название дом получил по имени уральского промышленника Викентия Поклевского-Козелла, который в 1902 году перестроил особняк, в частности, переоформил лицевой фасад. В настоящем виде дом сохранился с 1950-х годов, когда его надстроили тремя этажами.