Региональные операторы заработают на вывозе отходов 180 млрд рублей в год. Эксперты оценили эффект «мусорной реформы»

Граждане России, без учета жителей столицы, буду платить за вывоз бытовых отходов почти 180 млрд рублей, или 1225 рублей с одного человека. Как пишет 22 февраля РБК, об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Дороже всего борьба с мусором обойдется живущим в Подмосковье, каждый житель которого будет отдавать почти 3062 руб. ежегодно. На втором месте по этому показателю — проживающие в Ленинградской области, где придется платить по 2845 рублей в год. Дешевле всего вывоз мусора сейчас стоит в Амурской области — 45 рублей, однако низкая цена объясняется тем, что регион еще не перешел на новую систему.

Мусорная реформа предполагает, что региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией, будут выбирать на конкурсной основе.

Операторам выгоднее всего будет работать в Московской области, так как они смогут рассчитывать на 23,26 млрд рублей ежегодно. Петербург на третьем месте с 9,1 млрд рублей, «серебро» — у Краснодарского края.