Региональные операторы заработают на вывозе отходов 180 млрд рублей в год. Эксперты оценили эффект «мусорной реформы»
Граждане России, без учета жителей столицы, буду платить за вывоз бытовых отходов почти 180 млрд рублей, или 1225 рублей с одного человека. Как пишет 22 февраля РБК, об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Дороже всего борьба с мусором обойдется живущим в Подмосковье, каждый житель которого будет отдавать почти 3062 руб. ежегодно. На втором месте по этому показателю — проживающие в Ленинградской области, где придется платить по 2845 рублей в год. Дешевле всего вывоз мусора сейчас стоит в Амурской области — 45 рублей, однако низкая цена объясняется тем, что регион еще не перешел на новую систему.
Мусорная реформа предполагает, что региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией, будут выбирать на конкурсной основе.
Операторам выгоднее всего будет работать в Московской области, так как они смогут рассчитывать на 23,26 млрд рублей ежегодно. Петербург на третьем месте с 9,1 млрд рублей, «серебро» — у Краснодарского края.
«Если прибавить к платежам населения за вывоз мусора средства региональных бюджетов, у операторов по обращению с ТКО появляется устойчивая финансовая база для выполнения целевых показателей программ по обращению с отходами. При таком уровне финансирования строительство сортировочных и мусороперерабатывающих заводов — вполне реальная перспектива», – резюмируют в Finexpertiza.
Справка:
С 2019 года за всю работу, от забора до утилизации отходов, в регионах должны начать отвечать выбранные мусорные операторы. Их задача – увеличить процент переработки отходов, разобраться с незаконными свалками и наладить раздельный сбор. Оплачивают это жители. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) перестал быть жилищной услугой и входить в состав платы за содержание жилого помещения. В 2019 году сбор средств вместо поквартирного стал подушевым и проявился отдельной строкой в квитанциях. В Петербурге согласованный тариф «замороженного» оператора – 140 рублей с человека.