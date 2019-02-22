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Бизнес
22.02.2019 18:26
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Земля завода «Климов» на Кантемировской улице выставлена на торги за 1,3 млрд рублей

Госкорпорация «Ростех» 22 февраля выставила на продажу участок 7,6 га в районе площади Академика Климова в Петербурге. Желающим предлагается купить за 1,3 млрд рублей землю под рабочими корпусами завода вертолетных двигателей «ОДК-Климов». Эксперты полагают, что из-за неопределенности на рынке продажа может затянуться. 

Прием заявок на сайте компании «дочки» Ростеха, АО «РТ-Строительные технологии», должен закончиться 25 марта. Итоги конкурса «Стройтех» планирует подвести 27 марта.

За 1,343 млрд рублей победителю торгов достанется «идеальный под редевелопмент» земельный участок по адресу: Кантемировская, 11. К участку прилагаются бывшие производственные мощности дочерней компании государственной Объединенной двигателестроительной корпорации. АО «ОДК-Климов», девять крупных строений и десятки мелких: механический цех, котельная, подстанции, керосинохранилище и тому подобное. Из документации следует, что у покупателя будет 10 рабочих дней на то, чтобы после подписания договора перечислить всю сумму в адрес петербургского АО.

Из находящейся в районе площади Климова недвижимости в собственности «ОДК-Климов» останется один корпус, сообщил директор компании Александр Ватагин.

Этот корпус собираются использовать для приема иностранных делегаций, которых затруднительно пускать на режимный объект — расширенные в 2014 году новые производственные мощности на улице Академика Харитона в Приморском районе.

Участники петербургского рынка говорят, что о готовящихся торгах им давно известно. Еще три года назад один из крупных девелоперов, «Строительный трест», консультировал «ОДК-Климов» и разрабатывал проект планировки участка. Тогда готовящийся к продаже объект интересовал и самих консультантов, рассказал «Фонтанке» директор ООО «ИК «Строительный трест» Беслан Берсиров. «Но время было упущено, изменилось законодательство, ждем, что летом произойдет отказ от долевого строительства, – говорит директор «Строительного треста». – Поэтому мы в этом году даже не планируем что-либо покупать. Возможно, так же поведут себя и другие застройщики».

Цену участка, заявленную продавцом, девелопер считает вполне умеренной. В Российском аукционном доме даже считают, что смогли бы продать участок дороже. 

«Если бы нам поступило поручение заняться этим активом, мы бы его предварительно тщательно отрекламировали, – говорит генеральный директор АО «Российский аукционный дом» Андрей Степаненко. – Например, собрали роад-шоу строителей и привлекли профильного вице-губернатора».

Аналитики на рынке недвижимости из Knight Frank St Petersburg считают, что за месяц было бы реально продать участок «ОДК-Климов» – правда, с учетом нормального промоушена. «Удастся ли в итоге продать объект? Не стал бы давать оценку, учитывая условия, сложившиеся на рынке сегодня», – говорит генеральный директор АО «Найт Фрэнк Санкт-Петербург» Николай Пашков.

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