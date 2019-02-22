«Корабль должен не как девочка называться». Рогозин пообещал переименовать космический корабль «Федерация»

Многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» будет переименован. Как пишет РБК, об этом 22 февраля заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», — сказал Рогозин.

Напомним, шестиместный пилотируемый космический корабль «Федерация» разрабатывается с 2009 года. Он должен прийти на смену «Союзам» и автоматическим грузовым кораблям «Прогресс». Новый аппарат будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту. На создание корабля в бюджете с 2016-го по 2025 год заложено 59 млрд рублей. Ранее сообщалось, что первый пуск может состояться в 2024 году.