Смольный хочет разрывать договоры с недобросовестными арендаторами без суда. Для этого придется изменить федеральный закон

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга предложил изменить федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», чтобы упростить процедуру прекращения договоров аренды с недобросовестными арендаторами. Как сообщила пресс-служба ведомства, комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга 22 февраля поддержал инициативу и внес проект на рассмотрение городского парламента.

Такая мера позволит снизить судебные издержки и быстрее вовлекать городскую недвижимость в оборот, а значит, увеличить доходы бюджета, уверены в КИО. Сейчас, чтобы зарегистрировать досрочное прекращение договора аренды, нужно заявление от арендодателя и от арендатора либо соответствующее судебное решение. КИО предлагает разрешить разрывать отношения в одностороннем порядке, если арендатор не внес плату вовремя два раза или более. Также ведомство хочет прописать в законе виды документов, подтверждающих нарушения со стороны арендатора, а также обязанность предварительного извещения неплательщика, чтобы дать ему время устранить нарушения.

Такая практика уже применяется в отношении сделок по найму жилых помещений, подчеркивают в КИО.