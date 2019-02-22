V.V.Putin на среднем пальце: в Европе не оценили послание петербургского лыжника на ЧМ

В австрийском Инсбруке, где проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, 20-летний двоеборец Виталий Иванов смутил общественность своей перчаткой. Он продемонстрировал её во время трансляции соревнований по прыжкам 22 февраля. На среднем пальце элемента экипировки красовалась надпись: V.V.Putin.

Иванов показал телевизионщикам международный жест, однако смысл послания оставался неясен. Европейские средства массовой информации принялись гадать, что может означать имя российского президента на среднем пальце — шутка это или политическое заявление, а если последнее, то что именно – протест или, наоборот, знак поддержки лидера.

«Виталий Иванов использовал первое соревнование Кубка мира, чтобы выразить уважение президенту России Владимиру Путину», – сообщило норвежское радио NRK, напрямую спросив у лыжника о его задумке.

«Он мой президент, мой любимый, и поэтому у меня там [на перчатке] его имя», – заявил Иванов NRK, добавив, что на другой перчатке он написал название своего родного города. На вопрос о том, разрешено ли ему носить инициалы президента на экипировке, лыжник кивнул.

Однако в Международной федерации лыжного спорта (FIS) с ним не согласились. После соревнований вместе с руководством российской сборной эксперты из FIS провели совещание и пришли к выводу, что спортсмен нарушил запрет на политические послания. За свою выходку, как сообщает NRK, Иванов получил предупреждение. Также от россиянина потребовали убрать надпись с перчатки.

Виталий Иванов – уроженец Выборга, на соревнованиях выступает за Санкт-Петербург. Мастер спорта по лыжному двоеборью входит в российскую сборную с 2016 года и является кандидатом в олимпийскую сборную России. Чемпион Юношеских олимпийских игр в Лиллехаммере.