Пассажиропоток Пулково в январе вырос на 14%. Чаще всего из аэропорта летали в Москву и Минск

Аэропорт Пулково в январе 2019 года обслужил 1 230 150 пассажиров, что на 14% превышает результат за аналогичный период 2018-го. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Объем перевозок на внутренних воздушных линиях в первый месяц года вырос на 14,4% по сравнению с январем 2018 года, до 841 597 человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Краснодар.

Международными рейсами за указанный период воспользовались 388 553 человека, что на 13,1% больше показателя аналогичного периода 2018-го. Чаще всего из Пулково летали в Минск, Тбилиси, Стамбул, Дубай, Франкфурт-на-Майне.