В евпаторийской больнице врача задержали после перестрелки с коллегой

Дежурный врач в больнице крымского города Евпатория закончил смену в отделе полиции. Конфликт с коллегой вынудил его взяться за оружие.

Об этом 22 февраля сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное управление МВД. Словесная перепалка между двумя докторами произошла накануне вечером, по некоторой информации, дежурный врач был нетрезв. Уточняется, что стрелял сотрудник больницы из травматического пистолета. Степень тяжести полученных его коллегой травм устанавливается.

По словам местных жителей, конфликт произошел после того, как позже пострадавший врач привез пациента. Ряд СМИ сообщают, что коллеги не поделили аппарат для проведения кардиограммы.