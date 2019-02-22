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22.02.2019 10:00
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Как изменились планировки в новостройках: «фишки» застройщиков

Огромные коридоры, бессмысленные перегородки и слишком вытянутые комнаты уходят в прошлое. А что пришло им на смену?

Как изменились планировки в новостройках: «фишки» застройщиков

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В разном возрасте и в разных ситуациях меняются потребности человека. Сегодня вы хотите жить рядом с метро, как можно ближе к центру и готовы снимать квартиру вскладчину с друзьями. Через пару лет появляется вторая половинка и отличным вариантом становится небольшая студия в новостройке. Потом у вас рождаются дети, и появляется другое желание: перебраться в квартиру просторнее, уютнее, в спокойном районе, но недалеко от развитой городской инфраструктуры.

И вот тут начинаются метания и поиски. В Северной столице новых домов строится много, но большинство возводятся по типовым проектам. Постепенно покупатели становятся более разборчивыми и требовательными к месту, где им предстоит жить, к самой квартире.

Поменять эту тенденцию призваны малоэтажные жилые комплексы, которые строятся ближе к природе, но при этом позволяют быстро добраться до деловых, культурных, торговых, развлекательных центров Петербурга. Одним из показательных в этом отношении считается Пушкинский район, где в рамках комплексного проекта «На Царскосельских холмах» компания «Терминал-Ресурс» возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». И дело не только в транспортной доступности новых домов, от которых до ближайшей станции метро «Московская» можно добраться за 10-15 минут, а до аэропорта «Пулково» доехать за 8 минут. ЖК «Образцовые кварталы» (три из них сданы, два строятся) обладают необычной квартирографией, которая обеспечивает жителям новостроек комфорт и уют проживания, а также позволяет создать добрососедскую атмосферу.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Судите сами: на каждой лестничной клетке симпатичных четырех- и пятиэтажных зданий расположено не больше 4-6 комфортных одно-, двух и трехкомнатные квартир, как с классической, так и со свободной планировкой.

Чтобы не рассуждать голословно, давайте посмотрим, какие квартиры можно приобрести в ЖК «Образцовый квартал 5» – он недавно вышел в продажу и предлагает большой выбор жилья разного метража и планировок. Здесь вы точно не найдете крохотных кухонь, тесных комнат и «мертвых» углов. Зато встретите массу эргономичных и удобных планировочных решений. Как вам, например, свободные планировки, которые имеются как в однушках, так и в двушках пятого «Образцового»? Суть такого решения в том, что только владелец жилья самостоятельно решает, сколько из выделенных ему квадратных метров отвести под гостиную, спальню или рабочий кабинет. Просторная кухня-гостиная более 30 кв.м может стать центром общения, в котором будут собираться родные, близкие и друзья. Уютная детская для малыша со временем легко трансформируется в комнату побольше для школьника.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Есть в «Образцовом квартале 5» и двусторонние квартиры, окна которых выходят на две стороны света. Согласитесь, всегда приятно, когда вечером из окна видно живописный закат, а днем солнце освещает детскую. Любителям большого количества света подойдет квартира, где две стороны расположены на оси «запад-восток», тогда в квартире будет светло весь день. Подходящие варианты найдут и те, кто предпочитает тень.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Особый простор для фантазии новоселам нового комплекса дадут мансардные этажи. Высокие потолки (а в пятом «Образцовом» их высота составляет до 3,8 метра) можно воплотить в жизнь самые оригинальные задумки и создать уникальное пространство для жизни. Впрочем, и в квартирах на нижних этажах всегда будет светло. Благодаря панорамному остеклению и просторным остекленным балконам и лоджиям в квартиру будет попадать много дневного света. Это обеспечит приятную и светлую атмосферу, а также дополнительно визуально увеличит количество свободного пространства. К тому же из окон откроется прекрасный вид на природу или ухоженные зеленые дворы.

Так что, если вы живете в типовой квартире «как у всех», но хотите, чтобы новое жилье было особенным, начинайте воплощать свои мечты в реальность. В малоэтажных новостройках наконец-то появились новые интересные решения, способные круто изменить пространство вокруг вас.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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