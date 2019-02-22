Рогозин пообещал, что новое здание для «Роскосмоса» построят в форме ракеты

Главное здание Национального космического центра (НКЦ), создать который поручил Владимир Путин, будет построено в форме ракеты. Как пишет РБК, об этом 22 февраля сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

На встрече с сотрудниками ГКНЦ им. М.В. Хруничева он уточнил, что строительство начнется уже в этом году.

«Уже началась проработка эскизных вариантов самого Национального космического центра. Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание. Оно будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно напоминать ракету — как символ «Роскосмоса», это разумно», — заявил Рогозин.

В НКЦ должен разместиться головной офис самого «Роскосмоса», а также офисы многих предприятий отрасли, центр отраслевых молодежных программ, базовые кафедры и факультеты опорных вузов и колледжей. Кроме того, там будет находиться и ситуационный центр.

«Ситуационный центр, которого у нас до сих пор нет, и это неприлично. В рамках ситуационного центра мы планируем создание Центра управления полетами. Это не значит, что мы переносим ЦУП из Королёва. Это будет зеркало королёвского ЦУПа, и особенно это важно для принятия решения по развитию новых научных программ, лунной программы, освоения дальнего космоса», — объяснил глава «Роскосмоса».

Напомним, во время послания Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Национальный космический центр объединит все главные профильные организации отрасли. Мэр Москвы Сергей Собянин в тот же день подчеркнул, что лучшим местом для строительства такого центра будет территория ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.