Петербуржцев приглашают проверить сердце

предоставлено компанией ООО «Медпомощь 24»

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) сохраняют лидирующее положение среди причин смертности в мире. Ежегодно они уносят 17 миллионов жизней.

Но если в Западной Европе они занимают третье место, то в России смерть от ССЗ стоит на первом месте. Каждый 13-й россиянин страдает сердечно-сосудистой патологией. Согласно статистике на долю ССЗ приходится 49,6% всех смертей. В Петербурге от ССЗ умирает и того больше – 58% горожан. Именно поэтому, многопрофильный медицинский центр «Медпомощь 24» организовал для жителей Северной столицы профилактическую программу «Здоровое сердце».

В профилактическое обследование «Здоровое сердце» входит:

1. Первичная консультация кардиолога.

2. Диагностические исследования:

Снятие, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ (ЭКГ с расшифровкой)

УЗИ сердца (ЭХОКГ) с допплерографией

Офтальмоскопия глазного дна (с расширением зрачка)

3. Лабораторные исследования:

Клинический анализ крови (развернутый)

Общий анализ мочи

Липидограмма (определение общего холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП)

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня калия в крови

Исследование уровня креатинина в крови

4. Заключительная консультация кардиолога.

«Мы понимаем, что здоровье близких – это самый ценный ресурс для каждого из нас. Это базис, на котором выстраиваются счастливые отношения, успешная карьера. Живя в мегаполисе, нельзя не заниматься здоровьем! В нашей практике были случаи, когда пациенты переносили инфаркт буквально «на ногах». Пациент проходил обследование перед командировкой, в ходе которого были зафиксированы признаки развивающегося инфаркта. Как правило, в таком «незаметном» режиме инфаркты переносят люди страдающие диабетом, находящиеся в состоянии стресса. Проходя комплексное обследование, жители Петербурга смогут не только предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но и подготовиться к предстоящему сезону отпусков», – сказал генеральный директор ООО «Медпомощь 24» Евгений Фёдоров.

Адреса, где можно пройти профилактическое обследование:

м. Купчино, Балканская площадь д.5, ТРК «Балканский 1», 3 этаж

м. Ладожская, пр-кт. Заневский 71 к.2, ТРК «Заневский каскад 3», 8 этаж

Единый телефон для записи: (812) 33-33-203

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