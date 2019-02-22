«С криком «бежим!» вываливаюсь из «Форда»». Спустя 11 дней после «Марша материнского гнева» наказание настигло активиста «Открытой России»
Красносельский суд Петербурга на трое суток арестовал активиста «Открытой России» Дмитрия Скурихина. Решение вынесено 22 февраля, сообщила юрист организации Анастасия Баракова.
Скурихина отправили в спецприёмник за участие в «Марше материнского гнева» в Александровском саду 10 февраля. В день акции задержанному активисту удалось сбежать из полицейской машины. «Открываю один замочек, второй, третий … и с криком «бежим!» вываливаюсь из «Форда». Совершенно особенное чувство — уходить от нечестной погони, особенно убегать. Очень советую вам его испытать, друзья мои!», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» тогда.
Через 12 дней после несогласованной акции сотрудники полиции нашли Скурихина по месту проживания — в посёлке Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе Ленобласти.
«Полицейские специально тянули время и сообщили о суде в последний момент. Судебное заседание проводилось в отсутствие защитника. К Скурихину незаконно применялись спецсредства (наручники). В этой полицейской "спецоперации" были многократно нарушены права задержанного», — прокомментировали в «Открытой России».
Постановление об аресте планируют обжаловать.
Справка:
Несогласованный властями «Марш материнского гнева» прошёл в Петербурге 10 февраля. Митинговавшие выступали в поддержку Анастасии Шевченко, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК («Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной»). Жительница Ростова-на-Дону была задержана в январе этого года. Пока она находилась под арестом, у неё умерла дочь. Акция собрала 150 человек, семерых задержали. Активистке Марии Кожеватовой суд назначил штраф в 250 тысяч рублей.
«Открытая Россия» — российское общественное движение, не имеющее официального статуса. Организацию признали нежелательной в апреле 2017 года. Ранее прокуратура заблокировала сайт «Открытой России».