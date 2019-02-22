«С криком «бежим!» вываливаюсь из «Форда»». Спустя 11 дней после «Марша материнского гнева» наказание настигло активиста «Открытой России»

Красносельский суд Петербурга на трое суток арестовал активиста «Открытой России» Дмитрия Скурихина. Решение вынесено 22 февраля, сообщила юрист организации Анастасия Баракова.

Скурихина отправили в спецприёмник за участие в «Марше материнского гнева» в Александровском саду 10 февраля. В день акции задержанному активисту удалось сбежать из полицейской машины. «Открываю один замочек, второй, третий … и с криком «бежим!» вываливаюсь из «Форда». Совершенно особенное чувство — уходить от нечестной погони, особенно убегать. Очень советую вам его испытать, друзья мои!», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» тогда.

Через 12 дней после несогласованной акции сотрудники полиции нашли Скурихина по месту проживания — в посёлке Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе Ленобласти.

«Полицейские специально тянули время и сообщили о суде в последний момент. Судебное заседание проводилось в отсутствие защитника. К Скурихину незаконно применялись спецсредства (наручники). В этой полицейской "спецоперации" были многократно нарушены права задержанного», — прокомментировали в «Открытой России».

Постановление об аресте планируют обжаловать.