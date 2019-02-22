Сегодня он сменил окрас, а завтра родину продаст. Как учителя ходили к Ивану

Хочешь, чтобы учительницы сами приходили к тебе, — стань блондином. В частном лицее 15-летний брюнет перекрасился и очутился в изоляции. Натуральный получился цвет или искусственный, два дня разбираются конфликтная комиссия и приглашенные эксперты. Инцидент может привести к повальному перекрашиванию учеников.

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Частный «Паскаль лицей» в Выборгском районе внезапно прославился благодаря шевелюре 15-летнего Ивана. Мальчик с позволения родителей осветлил волосы. Директор сочла это надругательством над внутренним распорядком школы и изолировала парня в учительской на семь уроков. «Фонтанка» присмотрелась к педсоставу «Паскаль лицея» и обнаружила как минимум семь блондинок, подкрашивающих корни в темный цвет. Возможно, юноша просто учился у педагогов?

До злополучной смены окраса претензий к Ивану в лицее не было. Но в начале февраля парень сменил имидж с брюнета на блондина. Родители разрешили. В школе не поняли. «Директор лицея Екатерина Николаева не допустила Ивана к занятиям, и семь уроков он находился закрытым в учительской комнате, – уверяет представитель родителей мальчика Анна Радованович. – Ему запретили выходить в коридор на перемене. В туалет выпустили один раз. Директор мотивировала это тем, что своим видом он может спровоцировать остальных учеников».

Частный «Паскаль лицей» открылся в 1997 году. Арендует первый этаж жилого здания, согласно отзывам родителей на форуме Littleone, у школы нет своего двора и спортивного зала, но внутри детям уютно и просторно. Есть неплохо оборудованный компьютерный класс, хорошо преподают английский язык, зимой дети раз в неделю ездят кататься на лыжах в Охта-парк. В лицее учится около 200 детей, в классе Ивана — 13 человек. Согласно «визитной карточке» на официальном сайте, ведущими идеями школы является в числе прочих «право каждого ребёнка на получение образования, соответствующего его индивидуальным особенностям и способностям», а основная задача педагогов школы – «обеспечить высокие образовательные стандарты при комфортном процессе обучения».

В правилах внутреннего распорядка «Паскаль лицея», опубликованных на официальном сайте, о требованиях к внешнему виду учащихся есть только два слова: «чистые и опрятные». Именно такими дети должны приходить в лицей за 15–20 минут до начала первого урока.

Более подробно требования к лукам и аутфитам учащихся сформулированы в отдельном положении о внешнем виде в ЧОУ «Паскаль лицей».

«Внешний вид не должен быть вызывающим, недопустимы окрашенные в яркий, неестественный цвет волосы, дреды. Для всех обучающихся обязательная аккуратная деловая прическа, – говорится в документе. – У мальчиков и юношей не допускаются длинные волосы или ирокезы».

«Запрет касается именно неестественных цветов, – отмечает Анна Радованович. – А Иван перекрасился в натурального блондина. Контраст с обычным цветом, конечно, есть, но не резкий. Директор требует, чтобы Иван перекрасился обратно, иначе до занятий не допустит».

Мама мальчика, узнав о заточении сына в учительской, оперативно направила обращения в прокуратуру Санкт-Петербурга и Выборгского района, в городской комитет по образованию и уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой.

В комитете по образованию «Фонтанке» сообщили, что заявление принято, но для организации внеплановой проверки в Смольном должны получить решение прокуратуры. «Меры дисциплинарного воздействия к ученикам из-за их внешнего вида применяться не могут, – подчеркнули в комитете. – В любом случае, отстранять ребенка от занятий по такому поводу нельзя никому, ни частной, ни государственной образовательной организации. Это нарушение».

«Образовательное учреждение имеет право предъявлять требования к внешнему виду учащихся и прописывать их в соответствующих положениях о внутреннем распорядке, – пояснили «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой. – К нарушителям могут применяться дисциплинарные меры, такие как воспитательная беседа или вызов родителей в школу. Но отстранение от занятий недопустимо, так как это нарушение права ребенка на образование».

«Дело блондина» не первый случай с волосами в практике петербургского детского омбудсмена. В марте 2018 года 15-летнюю школьницу с розовыми волосами грозились сначала остричь прямо в школе, а после и вовсе отчислить. Трендовый колер удалось отстоять — в уставных документах школы не было ни слова об ограничениях по цвету волос, было только упоминание «аккуратной прически». В сентябре 2018 года Агапитовой пожаловался 11-классник, которого не пустили на праздник, посвященный Дню учителя, из-за синих волос. Правда, в том случае в аппарате уполномоченного отметили, что права подростка нарушены не были — на занятия его допускали, а отлучение от педагогического торжества посчитали «разовой воспитательной акцией». http://spbdeti.org/id7336

На следующий день после того, как случай Ивана был предан широкой огласке, в лицее собрали заседание конфликтной комиссии с привлечением представителя детского омбудсмена. Остается только гадать, в каких выражениях педагоги со стажем обсуждали степень натуральности, яркость и естественность цвета, которого удалось достичь их перекрасившемуся ученику. Итоги следующие: Ивана больше не заставляют красить волосы обратно в темный, а пункты устава насчет внешнего вида вынесут на отдельное обсуждение с родителями и учениками. Либерализации никто не обещал, но чем черт не шутит.

Что же касается «изоляции» блондинистого юноши, то считать ее «отказом в доступе к образованию» нельзя, напротив – по вновь открывшимся сведениям, к Ивану в заточение учителя приходили сами, потому что там для него было организовано «индивидуальное место обучения в школе».

«Конфликт исчерпан, в интересах ребенка детали мы не комментируем», – сообщили «Фонтанке» в «Паскаль лицее».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»