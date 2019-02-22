«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Неделя лжеминирований, губернаторские выборы, феминистки, воры в законе

В 2019 году сделки по покупке квартир во всех жилых комплексах ГК «Полис Групп» заключаются с помощью технологии блокчейн. В прошлом году в этом формате регистрировалась только покупка квартир в ЖК «ПаркЛэнд» и «Полис на Московской».