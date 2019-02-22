Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Неделя лжеминирований, губернаторские выборы, феминистки, воры в законе
Кто и зачем "минирует" Петербург, губернаторские выборы близко, феминистки в "Симоне", лидеры преступного сообщества окажутся вне закона. Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор "Фонтанки" Александр Горшков.
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