Письма с взрывными угрозами устроили петербургским школьникам сокращенный день

Несколько школ в разных районах Петербурга получили письма от терроризирующих город седьмой день подряд лжеминеров днем 22 февраля. Учеников отпустили по домам.

Эвакуацию и сокращенный день для школьников подтвердили в 376-й школе в 5-м Предпортовом проезде; 369-м лицее на улице Маршала Захарова, 52, и в 325-й школе в Альпийском переулке, 5. Очевидцы также сообщают, что домой по воле авторов рассылки отправились ученики школ №376, 549, 54, 391 и 368.

Также сообщалось о проверке Дома Советов на Московском проспекте, 212, очевидцы выложили в соцсетях фото, на которых в здание заходят сотрудники экстренных служб. Однако, как сообщили «Фонтанке» в администрации расположенного в здании бизнес-центра, эвакуация не проводится.

Читатели «Фонтанки» также сообщают о «заминировании» онкологического центра на проспекте Ветеранов. Дозвониться до администрации диспансера не удалось.

Ранее сообщалось об эвакуации школы, детского сада в Красносельском районе и торгового центра «Охта Молл», также оторваться от рабочих мест пришлось сотрудникам комитета по образованию. Покинули комитеты и чиновники из жилищного комитета.