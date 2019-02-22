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Авто
22.02.2019 21:11
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В сети показали, как выглядит электромобиль от правнука Порше

Компания Piech Automotive, основанная в 2016 году Антоном Пихом, правнуком самого Фердинанда Порше, дебютирует на автосалоне в Женеве со своим электрическим спортивным автомобилем под названием Mark Zero.

Антон Пих – сын бывшего председателя Volkswagen Group Фердинанда Пиха и правнук основателя Porsche Фердинанда Порше. Его бизнес-партнер – промышленный дизайнер Реа Старк Райчич. Piech Automotive располагается в Цюрихе, Швейцария, и не имеет никакого отношения к Volkswagen Group, пишет Autocar Professional.

В преддверии дебюта на Женевском автосалоне в сети 22 февраля появились первые изображения двухместного спорткупе компании Mark Zero. Пока это даже не компьютерные рендеры, а карандашные наброски, дающие весьма приблизительное представление о внешности будущего автомобиля.

В сети показали, как выглядит электромобиль от правнука Порше

Впрочем, кое-какие детали известны. Mark Zero выделяется среди продукции бесчисленных нынче стартапов тем, что в нем не используется ставшее чуть ли не «индустриальным стандартом» для электромобилей шасси типа «скейтборд», которое Tesla и её подражатели сделали столь популярным. Другими словами, батареи в Mark Zero не располагаются плоско под полом, как это сделано, например, в Tesla. У Пиха они расположены вдоль центрального тоннеля и на задней оси. Это дает основание полагать, что автомобиль будет заднеприводным. Как известно, задний привод и переднее расположение двигателя – предпочтительная схема для спортивных автомобилей.

Автомобиль Пиха-младшего построен на собственной, разработанной «с помощью 200 внешних сотрудников» модульной платформе. Предполагается, что на этой платформе Piech Automotive можно собирать автомобили со всеми четырьмя основными видами трансмиссий: с ДВС, гибриды, электрокары и автомобили на топливных элементах.

Чуть ли не основным вопросом при создании электромобиля является вопрос аккумуляторных батарей. Здесь Piech Automotive, как говорится, «держит интригу», заявляя, что батареи для Mark Zero будет поставлять некая китайско-германская компания, которая «ранее не работала в автомобильной промышленности». Особенностью батарей будет высокая термоэффективность, то есть для них достаточно будет воздушного охлаждения, а не водяного, как, скажем, в той же Tesla. Заявленная дальность пробега на полной зарядке – не менее 500 километров.

В будущем Piech Automotive планирует добавить в свой портфель помимо спорткупе обязательные теперь кроссовер и седан.

Журналистов, конечно, интересует вопрос, кто же все-таки спроектировал Mark Zero. Он остается без ответа. Однако коллеги заметили на показанных эскизах подпись Питера Варга, дизайнера Porsche.

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