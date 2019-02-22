Смольный выселил два незаконных общежития, склад и магазин в Адмиралтейском районе

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил четыре принадлежащих городу нежилых помещения в Адмиралтейском районе от незаконного бизнеса, сообщили 22 февраля в ведомстве.

Одно из них, площадью 70 кв. м на Лоцманской улице, дом 20, использовалось под магазин индивидуальным предпринимателем без правоустанавливающих документов. В доме 21 на улице Розенштейна без ведома городских властей разместился склад площадью около 30 кв. м.

Еще два объекта — помещение 70 кв. м на 12-й Красноармейской улице, дом 7, и 50 кв. м на Старо-Петергофском проспекте, дом 8, — использовались под незаконные общежития.

«В отношении объектов ранее договоры аренды не заключались, все помещения использовались без правовых оснований», – отмечают в ККИ. В январе текущего года на этих объектах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения, но предприниматели съехать добровольно отказались.