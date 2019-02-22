Смольный снес незаконные палатки у метро «Проспект Ветеранов»

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд против незаконной торговли у метро «Проспект Ветеранов». Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 22 февраля, в ходе инспекции было выявлено восемь самовольно размещённых палаток, в которых осуществлялась торговая деятельность.

«В отношении владельцев торговых точек составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренного п. 1 ст. 16 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В целях пресечения правонарушения торговые палатки изъяты», – отметили в ККИ.

В ККИ также рассказали, что сейчас городской парламент готовится ко второму чтению законопроекта, который наделит комитет правом изымать у нелегальных предпринимателей не только их торговые объекты и оборудование, но и сам товар.