Туктамышева стала второй в финале Кубка России, уступив Медведевой

Серебро финала Кубка России взяла петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, она уступила Евгении Медведевой всего один балл.

В Великом Новгороде завершились женские соревнования на финале Кубка России по фигурному катанию. Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева упала во время выступления, но все равно оказалась победительницей, набрав 222.90 балла, сообщает 22 февраля «Спорт-Экспресс».

Петербурженка Елизавета Туктамышева чисто исполнила тройной аксель и откатала произвольную программу без грубых ошибок. Она получила 221.19 балла и заняла второе место. Бронза — у Виктории Васильевой (208.75). Еще одна спортсменка из Северной столицы, Станислава Константинова, из-за ряда ошибок в произвольной программме взяла лишь четвертое место (206.67). Пятое и шестое место — у Анастасии Губановой (206,22) и Анны Тарусиной (205,27), соответственно.

Напомним, в январе Елизавета Туктамышева объявила, что скоро завершит спортивную карьеру. Она сказала, что здоровье позволит еще один-два сезона, не больше. Из-за воспаления легких спортсменка не смогла выступить на чемпионате России, на котором изначально претендовала на призовую тройку.