Помоги Володину собрать цитаты депутатов для «доски позора»

На сайте Государственной думы может появиться раздел с сомнительными и неоднозначными высказываниями народных избранников. С такой идеей в конце недели выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который отметил, что «стыд — то, что мы сегодня видим, исходя из заявлений некоторых наших депутатов».

Вячеслав Володин//пресс-служба Кремля

«Фонтанка» предлагает угадать, какие из этих цитат принадлежат депутатам, а какие нет: