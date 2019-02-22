Завсегдатай фитнеса поднял Jeep Cherokee, чтобы вызволить зажатого под ним пострадавшего

Пауэрлифтер в Мичигане помог спасти человека, прижатого перевернувшимся автомобилем, и прославился как супергерой. Сам он рад, что его сила «кому-то помогла».

Как пишет Carscoops, ДТП произошло в день святого Валентина, 14 февраля, в местечке Ипсиланти, штат Мичиган. Местный житель – любитель фитнеса и силового троеборья Райан Белчер был на своем рабочем месте, когда услышал громкий шум. Он выбежал на улицу и увидел перевернутый Jeep Grand Cherokee и лежащего под ним мужчину. Рядом стоял второй автомобиль, со смятой передней частью.

Убедившись, что с водителем второй машины все более-менее в порядке – как минимум он на ногах, несмотря на шок и ссадины, – Белчер сосредоточился на мужчине, лежавшем под перевернутым «Джипом». Нижняя половина туловища пострадавшего оказалась в ловушке, и Белчеру не оставалось ничего другого, как применить свои накачанные мышцы, чтобы сдвинуть Jeep с места. И ему это удалось.

«Я просто приподнял машину и начал толкать так сильно, как только мог. Хорошо, что я не задумывался, сколько она весит», – прокомментировал Райан Белчер свой поступок местным журналистам.

Белчер тренируется в местном спортзале пять дней в неделю, и, по его словам, он рад, что этот случай позволил ему использовать всю свою силу, чтобы «помочь кому-то», – значит, время на тренировки он потратил не зря. И добавил, что теперь его даже дома называют Халком.