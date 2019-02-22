По дороге из Петербурга в «Сапсане» разбился ртутный градусник. Вагон в срочном порядке освобождали от пассажиров

Вагон «Сапсана», следовавшего из Петербурга в Москву, экстренно освобождали от пассажиров 22 февраля. Об эвакуации «Фонтанке» рассказал читатель.

Как объяснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, за пятнадцать минут до прибытия в Тверь в девятом вагоне поезда «Сапсан» №761 пассажир разбил ртутный градусник.

«О данном случае незамедлительно проводник проинформировал начальника поезда, после чего были приняты меры по устранению данного инцидента, в том числе отключена система вентиляции», — отметили в ОЖД.

Градусник поместили в контейнер. Пассажиров пересадили на свободные места в других вагонах. После прибытия поезда в пункт оборота Москва-Товарная проведут санитарную обработку.