Житель Карелии вернул миллионный долг ради поездки в Финляндию

В Петрозаводске судебные приставы нашли способ вернуть не выплаченные местным жителем налоги – отрезали путь в соседнюю страну.

Как сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов 22 февраля, мужчина задолжал ФНС 1 млн 122 тысячи рублей. Когда неплательщик в установленный срок не рассчитался с государством, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора – 7 % от суммы долга. У мужчины конфисковали автомобиль Geely, но, отметили в ведомстве, и это его не испугало.

Наиболее действенным способом заставить петрозаводчанина расплатиться оказался запрет на выезд за границу. Мужчина планировал уехать на отдых с семьёй в Финляндию, и поэтому ему пришлось погасить долг в полном объёме.