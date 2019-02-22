Медведев сменил Фурсенко в «Зените», ставший главой РФС Дюков покинул все посты в клубе

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев стал новым президентом и гендиректором «Зенита» одновременно по итогам состоявшегося 22 февраля совета директоров, сообщает пресс-служба клуба.

«Совет директоров клуба поблагодарил за проделанную работу Сергея Александровича Фурсенко, вступившего в должность вице-президента АО «Газпромбанк». С. А. Фурсенко будет представителем банка в совете директоров клуба», – сообщили в "Зените".

Александр Дюков, который ранее был председателем совета директоров «Зенита», сегодня был избран главой РФС. Он покинул все посты в клубе. Исполняющим обязанности председателя совета директоров клуба назначена член совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина.

Александр Медведев занимает должность заместителя председателя правления ПАО «Газпром», является гендиректором ООО «Газпром экспорт» (дочерняя структура монополии, через нее идет экспорт природного газа). С 2008-го по 2014 год Медведев был президентом Континентальной хоккейной лиги. Является заместителем председателя совета директоров ЗАО «СКА Санкт-Петербург» (председатель — Геннадий Тимченко).