«Я верю, что это хорошие парни, не уголовники». Новый глава РФС Дюков заявил, что Кокорин «свою ошибку осознал»
Новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева наносит урон репутации отечественного футбола. Как пишет ТАСС, об этом Дюков заявил 22 февраля на пресс-конференции после своего избрания.
Глава РФС уточнил, что сожалеет о том, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Я верю, что это хорошие парни, не уголовники. Я бы хотел, чтобы эта история как можно скорее завершилась. С другой стороны, как глава РФС я скажу, что эта история мне не нравится, вопрос репутации очень важен, сейчас мы говорим не о футболе, а наше внимание приковано к этой истории, и все это наносит урон нашему футболу. Знаю Кокорина, мне кажется, что он свою ошибку осознал», – подчеркнул Александр Дюков.
Отметим, накануне, 21 февраля, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что скандал с участием Кокорина и Мамаева негативно отразился на имидже российского футбола.
Справка:
Напомним, по версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Суд дважды продлевал арест футболистов, в последний раз — до 8 апреля.