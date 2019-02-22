«Я верю, что это хорошие парни, не уголовники». Новый глава РФС Дюков заявил, что Кокорин «свою ошибку осознал»

Новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева наносит урон репутации отечественного футбола. Как пишет ТАСС, об этом Дюков заявил 22 февраля на пресс-конференции после своего избрания.

Глава РФС уточнил, что сожалеет о том, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Я верю, что это хорошие парни, не уголовники. Я бы хотел, чтобы эта история как можно скорее завершилась. С другой стороны, как глава РФС я скажу, что эта история мне не нравится, вопрос репутации очень важен, сейчас мы говорим не о футболе, а наше внимание приковано к этой истории, и все это наносит урон нашему футболу. Знаю Кокорина, мне кажется, что он свою ошибку осознал», – подчеркнул Александр Дюков.

Отметим, накануне, 21 февраля, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что скандал с участием Кокорина и Мамаева негативно отразился на имидже российского футбола.