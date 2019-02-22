«Главное - не навреди». «Мегафон» закрыл свой телемедицинский проект

Пользователи первого в России мобильного телемедицинского проекта получили уведомления о его закрытии.

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Проработав чуть больше года, сервис столкнулся с пробелами в законах и апатией клиентов. Надежды на телемедицину как на решение проблемы здравоохранения в отдаленных регионах все еще не оправдываются, и этот рынок пока не может стать массовым.

«Проект "Мегафон.Здоровье" закрывается, но обещает вернуться. Приложение перестанет работать 24 февраля. Мы благодарим вас за выбор сервиса и дарим 3 фильма на "Мегафон ТВ"...», – говорится в сообщении, разосланном абонентам сервиса 22 февраля.

Ответ на вопросы «Фонтанки» о причинах такого решения, статистике использования, числе зарегистрированных врачей и судьбе платформы, на которую были потрачено немало денег, не помог разобраться, что случилось.

«В 2017 году совместный пилот "МегаФон.Здоровье" с компанией "ТелемедХелп" стал первым медицинским проектом в телеком-отрасли. Мы приняли решение о прекращении данного сотрудничества и работаем над глобальным перезапуском услуг для абонентов в области цифровой медицины, – говорится в ответе компании. – В ближайшем времени "МегаФон" представит новый качественный сервис собственной разработки с использованием электронной медицинской карты, выходящий за пределы обычной телемедицины, предоставив абонентам самостоятельный выбор необходимой медуслуги, врача и медицинской компании, а также новые возможности по сохранению здоровья и ведению здорового образа жизни».

Проект был запущен еще в конце 2017 года, и «Мегафон» стал первым из сотовых операторов, освоивших нишу мобильной телемедицины. Идея представлялась беспроигрышной и при огромной клиентской базе оператора казалась привлекательной медицинскому бизнесу. Врачей, желающих попасть в программу, хватало с избытком.

Первоначально планировалось, что за абонплату в 150 рублей в месяц абонентам оператора по видеозвонку будут доступны консультации около тысячи врачей различных специальностей. То, что проект «не пошел», стало понятно весной-летом 2018 года, когда оказалось, что, кроме московских специалистов, в базе сервиса врачей почти нет. Хотя в приложении «Мегафона» предлагается искать врача в нескольких сотнях населенных пунктов, реально они находились только в Москве и в очень редких случаях — в Петербурге.

Спустя год, когда все остальные операторы также вышли со своими телемедицинскими проектами, «Мегафон» изменил условия оплаты: каждая консультация обходилась в 499 рублей, причем доступ к этой услуге был открыт для абонентов всех сетей. За два дня до закрытия в системе уже значится новая цена консультации — 799 рублей.

Статистика скачиваний в AppStore приложения «Мегафон.Здоровье» недоступна. В PlayMarket – около 10 тыс. скачиваний. Сервис работал совсем негладко. Требования вернуть деньги, рассказы о том, как врачи вместо консультаций просто зовут записать в их клинику, жалобы на технические проблемы — такого полно в отзывах.

Аналогичная история и в магазине для Android. Вполне возможно, что система работала, но уточнить, остались ли довольны сами врачи, не вышло. Ни в одной из клиник, работающих в системе, не нашлось специалистов, готовых рассказать об опыте сотрудничества с «Мегафоном».

Закон неписан

Как рассказали «Фонтанке» специалисты медицинской отрасли, современное законодательство вообще не предполагает такой формы общения между больным и врачом. «Консультировать по телефону — это вообще законно?» – задавались вопросом эксперты. И ответа, который бы им понравился, не находили.

Действующие нормы в области телемедицины худо-бедно описывают отношения врач—врач, когда речь идет о телеконсилиумах. Возможны в лучшем случае лишь повторные консультации, да и то с длинным списком оговорок. Но принимать решения о лечении, основываясь лишь на зачастую бестолковых словах пациентов, мало кто из врачей решался. Ведь случись ошибка, клинике, в которой работает врач, вполне осязаемо грозило лишение лицензии.

Вот и выходило, что подавляющее большинство ответов, которые слышали клиенты телемедицинского сервиса, были простыми: «Приходите к нам лично, сдавайте анализы, тогда посмотрим».

«Когда проект закона о телемедицине пришел в Госдуму на первое чтение, в нем открывалось широкое поле для медицинских бизнес-интеграторов, виртуальной дистанционной медицины. Все было красиво и спровоцировало огромные ожидания рынка, – вспоминает Александр Абдин, глава клиники «Евромед». – Но у нас сложилась совсем другая правовая модель оказания медпомощи. Сейчас в центре — медицинская организация, а не врач, именно она получает лицензию. Все работает совсем не так, как описывалось в проекте закона. И третье чтение вылило ушат холодной воды на головы всем тем стартапам и венчурным фондам, которые ринулись вкладываться в эти проекты в ожидании перемен».

Эксперты подтверждают: проблема проекта во многом действительно лежала в правовой плоскости. Удаленно врач не может поставить диагноз, а значит, и назначить лечение, выписать рецепт, выдать справку.

«Везде нужно личное присутствие. Даже щелочки нет, куда могла бы сунуться телемедицина, – объясняет Александр Абдин. – Единственная относительно легальная форма такой работы – вынесенные телекоммуникационные точки оказания услуг, когда пациенты в отдаленных регионах должны приходить к фельдшеру или врачу, чьи кабинеты подключены к телемедицинским сервисам».

Есть, куда расти

Закрытие проекта «Мегафона» стало заметной вехой в развитии телемедицины в России. Но то, что он обещает попробовать еще раз, и то, что коллеги оператора по рынку все еще развивают свои сервисы, указывает на видимый потенциал рынка.

Пока сотрудничество сотовых операторов с врачами заключается в основном в маркетинговом продвижении их услуг в части онлайн-записи на прием, в лучшем случае ведение виртуальных медкарт. Но оптимизм сотовиков вызывает уважение.

МТС совместно с федеральной сетью клиник МЕДСИ запустила приложение SmartMed в апреле 2018 года. Оно включает в себя телемедицинский сервис, ведение онлайн-карты пациента, запись на прием к врачу. С момента запуска сервиса количество пользователей прирастало более чем на 30% ежемесячно, к концу 2018 года рост достигал 2,5 раза, – рассказали «Фонтанке» в МТС. Наиболее востребованы были терапевты, педиатры и кардиологи.

«Билайн» предлагает клиентам не только телемедицинские услуги, а создает экосистему, частью которой является сервис «Мой Доктор». Это предполагает интеграцию действующих участников рынка медицины, поставщиков продуктов и услуг для поддержания здоровья: клиники и больницы, аптеки, лаборатории и т.д., – говорят в «Вымпелкоме». Наиболее активно пользуются удаленными консультациями терапевтов и педиатров.

В светлое будущее телемедицины верят и эксперты в области телекоммуникаций, ведь они хорошо видят, как это работает на Западе, и, мало знакомые с реалиями российской медицинской бюрократии, искренне не хотят верить, что у нас так никогда не будет.

«Современный смартфон дает огромные возможности для этой сферы. Даже если по закону требуется личный контакт врача с пациентом, его можно использовать формально, для ввода первичных данных. А затем при помощи новых технологий передавать врачу актуальные показатели: давления, пульса, температуры, да хоть уровня сахара в крови, которые могут использоваться для дальнейшей диагностики», – уверен Денис Кусков, глава ИАА Telecom Daily. Но и он признает, что случаи, когда это реально может использоваться, не будут массовыми. А ведь именно на массовость опирается желание крупного телеком-бизнеса участвовать в подобных проектах.

А спрос на то, чтобы быстро успокоить маму по поводу сыпи у ребенка или узнать, греть или охлаждать больное место, огромный. Сотни тысяч зарегистрированных на профильных форумах пользователей — тому подтверждение. И в этом на пятки сотовикам наступает «Яндекс», который предлагает куда менее технологичную, но зато реально работающую услугу письменных консультаций в формате вопрос-ответ. Никакой ответственности за свой ответ врачи, разумеется, не несут.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»