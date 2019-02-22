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Строительство
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22.02.2019 14:59
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Все сделки ГК «Полис Групп» регистрируются по технологии блокчейн

Все сделки ГК «Полис Групп» регистрируются по технологии блокчейн

СК «Полис Групп»

В 2019 году сделки по покупке квартир во всех жилых комплексах ГК «Полис Групп» заключаются с помощью технологии блокчейн. В прошлом году в этом формате регистрировалась только покупка квартир в ЖК «ПаркЛэнд» и «Полис на Московской».

Напомним, ГК «Полис Групп» является участником пилотного проекта по реализации взаимодействия Росреестра и Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В феврале 2018 года компания стала первой в России, чей договор участия в долевом строительстве Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн, которая исключает возможные риски некачественных или мошеннических операций при покупке недвижимости. По итогам года число таких сделок девелопера составило около 1 050.

«В связи с изменениями в 214-ФЗ, которые произошли с 25 декабря 2018 года, сделки во всех проектах застройщиков, которые оплачивают взносы в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, должны проходить с применением технологии блокчейн», – рассказала руководитель Отдела регистрации договоров ООО «АН «Полис» Марина Чертовская.

В настоящее время «Полис Групп» возводит и осуществляет продажи в пяти проектах в разных локациях города и области:

  • ЖК «Полис на Неве» на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга (окончание строительства 4 кв. 2019 г.);
  • ЖК «Полис на Московской» в Московском районе (окончание строительства 4 кв. 2020 г.);
  • ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе (окончание строительства 4 кв. 2020г.);
  • ЖК «Краски лета» у м. «Девяткино» (окончание строительства 2 квартал 2020 г.);
  • ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово рядом со ст. м. Дыбенко и парком Оккервиль (2 кв. 2020 г.).

Справка о технологии блокчейн:

В соответствие с законодательством, если застройщик не использует эскроу-счета, то в качестве обеспечения страхования рисков он должен перечислить обязательный взнос в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. В рамках пилотного проекта в котором участвуют Фонд, Росреестр, АИЖК и Внешэкономбанк все такие взносы застройщиков отражаются в блокчейне для того, чтобы синхронизировать текущие доступные остатки средств строительных компаний в Фонде и Росреестре. При регистрации ДДУ Росреестр отправляет запрос в блокчейн на наличие взноса в Фонде, и блокчейн может сразу дать ответ на запрос, не отправляя его в Фонд. В АИЖК установлен узел блокчейна. Таким образом, застройщики через Единую информационную систему жилищного строительства получают актуальную информацию о текущих доступных остатках в Фонде и информацию по ДДУ застройщика. Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия Фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ, в том числе и дольщику через сайт «фонд214.рф».

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд»  - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

 

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