Детей из школы на Полюстровском отправил на больничный норовирус. Инфекцию нашли и у работника столовой

У пяти заболевших детей из школы №138 Калининского района Петербурга диагностировали норовирусную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Северной столицы 22 февраля.

Сотрудники ведомства провели лабораторное обследование персонала пищеблока учреждения. Проверка выявила у одного из сотрудников норовирус. В школе провели дезинфекцию, противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Ранее родители рассказали, что многие ученики школы №138 перестали посещать уроки из-за рвоты и тошноты. По данным администрации Калининского района, из 365 детей из корпуса младших классов не ходят на занятия 108.