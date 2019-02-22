Лжеминеры прервали учебный процесс в школе и детском саду в Красносельском районе. Перерыв у сотрудников «Охта Молла» и комитета по образованию

Волна эвакуаций продолжилась выходом на улицу воспитанников детского сада и школы в Красносельском районе Петербурга. Дышать свежим воздухом пошли чиновники из комитета по образованию, а посетители «Охта Молла» встали в пробках на выезде из торгового центра.

Письма с угрозой взрыва в очередной раз пришли на почтовые адреса 38-го детского сада на Петергофском шоссе, дом 31. Как сообщили «Фонтанке» в администрации Красносельского района, воспитанников на время проверки отвели в соседний, 19-й детсад. Как сообщают горожане в соцсетях, накануне такое же письмо пришло во время дневного сна, 22 февраля лжеминеры не дали детям пообедать.

Эвакуирована и 394-я школа на Брестском бульваре, дом 19, корпус 2. В образовательном учреждении отметили, что учебный процесс прерывается второй день подряд.

Читатели «Фонтанки» также сообщают об эвакуации из торгового центра «Охта Молл». В соцсетях администрация ТРК уточнила, что прервать работу пришлось около двух часов дня. Очевидцы сообщают, что на выезде из здания на Брантовской дороге образовалась пробка – чтобы уехать, некоторым водителям якобы пришлось ждать около получаса.

Оторваться от дел по воле авторов угрожающей взрывом рассылки пришлось и чиновникам Смольного. Эвакуирован комитет по образованию, который расположен в переулке Антоненко. «Не первый раз уже, мы встали и вышли», – добавили в пресс-службе комитета.

Минирования в Петербурге продолжаются седьмой день подряд. Накануне эвакуированы были 205 объектов, окончания работы кинологов и взрывотехников ждали 46 тысяч человек.

Московский математик Дмитрий Богатов и бывший технический директор «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказали «Фонтанке», что лжеминеры, вероятнее всего, так и останутся неуловимыми.