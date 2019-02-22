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Происшествия
22.02.2019 15:10
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Легковушка подбила рейсовый автобус на Новоизмайловском, пострадали две пенсионерки

В Московском районе Санкт-Петербурга утром 22 февраля в ДТП попал рейсовый автобус. Пострадали три человека, в том числе две пожилые пассажирки автобуса.

Как сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 11:30 у дома 34, корпус 2, по Новоизмайловскому проспекту 28-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, столкнулся с автобусом МАЗ маршрута №72. В результате легковушку пришлось увозить на эвакуаторе.

В автобусе при столкновении пострадали две пассажирки, 71 года и 73 лет. Так же, как и водитель «Шевроле», они получили травмы средней степени тяжести.

Легковушка подбила рейсовый автобус на Новоизмайловском, пострадали две пенсионерки

 

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