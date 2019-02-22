ВШЭ поможет Смольному исследовать, что нужно Петербургу для развития. Без бюджетного финансирования

Смольный и Высшая школа экономики в ближайшее время заключат соглашение. ВУЗ в своих исследованиях городской среды, поведения и потребностей горожан будет учитывать запросы властей. Об этом "Фонтанке" рассказал вице-губернатор Владимир Княгинин.

Новый вице-губернатор 22 февраля собрал в Смольном совещание с участием экспертов-исследователей. В ходе встречи Княгинин объявил, что между городскими властями и Высшей школой экономики будет заключено соглашение о сотрудничестве в сфере исследований.

Интерес Смольного вызвало изучение в стенах ВУЗа, как живет Петербург, социальных конфликтов, которые возможны в городской среде, как развиваются разного рода инфраструктуры. "Они готовы скоординировать с нами свою исследовательскую повестку. Мы сможем уточнить, что нас интересует здесь и сейчас, а они учтут это, когда будут разворачивать свои исследовательские проекты", – пояснил Княгинин.

"Что для нас крайне важно, это была инициатива самой высшей школы экономики. Они в целом не претендуют даже на бюджетное финансирование, даже готовы найти его сами", – добавил чиновник.

Он подчеркнул, что ВУЗ остается свободным в выборе тематик.

В ходе совещания директор петербургского филиала НИУ ВШЭ Семей Кадочников выделил направления исследований университета, которые могут быть интересны городу. В их числе "Экономика будущего" (рынок труда, компетенции, сфера сервиса, агломерация как движение людей в экономике). Второй блок "Молодежь в Петербурге" должен исследовать вовлеченность новых поколений в различные сферы. Кроме того, ВУЗ также исследует настроения петербуржцев, в том числе самоорганизацию городского населения, развитие формата петиций и создаст карту благотворительных проектов.

Также участники совещания обсудили вопрос исследовательских перспектив города, в частности нужны ли Северной столице собственные мощности для изучения проблем урбанистики или достаточно существующих центров-партнеров.