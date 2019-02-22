Замглавы антикоррупционного управления МВД по Северной Осетии попался на взятке. Ему несли 6,7 млн руб.

Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Северной Осетии Альберт Козонов.

Об этом 22 февраля сообщает «Кавказ.Реалии». По информации издания, спецоперацию по задержанию высокопоставленного полицейского накануне провели сотрудники Федеральной службы безопасности. При этом на время следственно-оперативных мероприятий был оцеплен квартал.

В Следственном комитете заявили, что Альберт Козонов требовал 100 тысяч долларов от главы сельского поселения, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности по результатам проверки. Откуп передали в рублях, при получении 6,7 млн Козонов был задержан.