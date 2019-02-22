Налоговая увеличила «Метрострою» долг почти на 200 млн рублей. Мировое соглашение обошлось компании в миллиард

По условиям мирового соглашения между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой, компания за 36 месяцев выплатит 999,1 млн рублей в бюджет РФ. Эту информацию «Фонтанке» 22 февраля подтвердил представитель ОАО «Метрострой».

Первоначально налоговики насчитали и требовали с компании 812 млн рублей недоимки, но из-за того, что процесс будет растянут по времени, к этой сумме прибавились проценты за рассрочку. Элементарная математика подсказывает, что налоговики берут меньше, чем в банках, – около 7,5% годовых.

Напомним, что первоначально «Метрострой» пытался в суде оспорить решение налоговой инспекции, но затем отказался от своих требований. К такому решению в компании пришли после того, как Смольный разорвал с «Метростроем» почти все контракты на строительство подземки и выдвинул ряд условий их восстановления. В числе этих условий был и отказ от судебного спора с инспекцией.