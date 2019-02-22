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Авто
22.02.2019 15:03
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Лимузин первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Романова выставлен на продажу в Петербурге

В Санкт-Петербурге продают лимузин первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова – ЗИЛ-115 1981 года выпуска. Объявление о его продаже появилось на онлайн-площадках. В конструкторском бюро Смирнова «Фонтанке» 22 февраля подтвердили факт продажи и рассказали историю этого автомобиля.

ЗИЛ-115 появился как модернизированная версия модели ЗИЛ-114 и отличался форсированным двигателем и кузовом. В СССР действовала негласная традиция, согласно которой новый лидер страны получает новый лимузин. Правление Брежнева затянулось дольше обычного и, как говорят, ЗИЛ-114 успел надоесть Леониду Ильичу. Поэтому он попросил к 1977 году, то есть к 60-летию Октябрьской революции, разработать для него новый автомобиль. В 1974 году конструкторы ЗИЛа взялись за создание лимузина. Был увеличен его рабочий объём, вместо нижнего распредвала появились два верхних, мощность возросла до 315 л.с. К началу 1977 года окончательно сформировался внешний облик автомобиля.

Автомобиль проектировался в период обострения отношений СССР с Западом, что не могло не отразиться на его конструкции, отмечают в КБ. Например, поверхности кузова, сделанного вручную, покрывались специальным составом, внешне напоминающим олово и обеспечивающим защиту от высокого радиоактивного фона. Внутри огромных дверей и крыльев могла крепиться навесная броня. Жизненно важные системы автомобиля дублированы, а проводка, системы зажигания и питания рассчитаны на работу в чрезвычайных условиях. Кроме того, машина зарекомендовала себя как непереворачиваемая.

В Советском Союзе производилось несколько таких автомобилей в год – по мере потребности, возникавшей у членов политбюро ЦК КПСС. Для государственных чиновников меньшего ранга они не использовались. ЗИЛы работали исключительно на закрытых специализированных автопредприятиях, относящихся к 9-му управлению КГБ СССР. После 100 тысяч километров пробега полностью комплектные автомобили до начала 90-х годов уничтожались, уцелели лишь единицы.

На выставленном на продажу ЗИЛ-115, согласно документам, ездил Григорий Васильевич Романов – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1970-1983), член политбюро ЦК КПСС (1976-1985), секретарь ЦК КПСС (1983-1985). Про него ходили слухи, что он был претендентом на пост генсека ЦК КПСС после смерти Андропова и Черненко. 

Лимузин первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Романова выставлен на продажу в Петербурге

Лимузин был обнаружен в Санкт-Петербурге, предыдущий его владелец, рассказывают в бюро, был человеком скромным, из старой школы автореставраторов, и упомянул лишь о том, что автомобиль был приобретен из спецгаража в Ленинграде на рубеже 80-90-х годов, когда их уже не отправляли под пресс при списании, а стоимость ещё не взлетела до таких космических высот, как сейчас.

Действительно, романовский ЗИЛ-115 выставлен на продажу по цене, превышающей 10 миллионов рублей, но всё же меньшей, чем просило КБ за «сталинский» лимузин и «Волгу», выпущенную для Путина. Автомобиль обладает особой ценностью для коллекционеров, так как имеет оригинальную шильду и регистрационные документы единственного хозяина, отмечает продавец.

Длина лимузина – 6339 мм, ширина – 2088 мм, высота – 1540 мм, масса – 3550 кг, клиренс – 173 мм, объём двигателя – 7,7 литра, мощность – 315 л.с., максимальная скорость – 190 км/ч, коробка передач – трехступенчатый автомат. Кокпит кузова делится перегородкой на пассажирский салон и кабину с местами водителя и охранника. Салон снабжен диваном и двумя откидными сиденьями. Полный электропакет, передние сиденья отделаны кожей, задние – велюром.

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