За полдня в субботу столбик термометра преодолеет с десяток делений. Ночной мороз днем сменится плюсом

Температурные перепады сулят петербуржцам синоптики в праздничную субботу, 23 февраля. Ночные -12 днем сменятся небольшим плюсом.

Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр, утро субботы после ночного мороза начнется со снега и тумана. Ближе к обеду они сменятся дождем и плюсовой температурой, до +2 градусов. Внимательней стоит быть автомобилистам – на дорогах образуется гололед.

Температура выше ноля сохранится в городе ночью и днем в воскресенье. Погода будет облачной, но без осадков. Потеплеет до +3.