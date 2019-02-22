После послания Путина глава СК намерен лично общаться с бизнесменами

Следственный комитет планирует запустить горячую линию для приёма звонков о давлении на бизнес. Об этом сообщается на сайте ведомства 22 февраля.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен на постоянной основе лично проводить встречи с предпринимателями. Во время беседы коммерсантам обещают предоставить возможность обратиться к главе ведомства по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

В ведомстве решили выслушать жалобы коммерсантов после выступления президента Владимира Путина. В послании к Федеральному собранию глава государства затронул тему угнетения бизнеса.