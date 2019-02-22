Новым спонсором РФС после избрания президентом Дюкова может стать «Газпром нефть»

«Газпром нефть» может стать новым спонсором Российского футбольного союза. Как пишет RNS, об этом 22 февраля заявил глава нефтяной компании Александр Дюков, избранный сегодня президентом РФС.

«Сотрудничество с РФС в принципе возможно. Это зависит от того, что предложит РФС. Этот вопрос требует изучения. «Газпром нефть», теоретически, может стать топливным партнёром или партнёром по производству масел», — рассказал Дюков.

Он уточнил, что в любом случае этот вопрос будет решаться на основе тендера — спонсором станет тот, кто предложит лучшие условия. Этими компаниями могут оказаться, например, ЛУКОЙЛ или «Роснефть», – подчеркнул Дюков.

Глава «Газпром нефти» признал, что в этом случае может возникнуть конфликт интересов: «Решение будет приниматься без моего участия как со стороны "Газпром нефти", так и со стороны РФС», – заявил Дюков.

Напомним, глава нефтяной компании сегодня был единогласно избран президентом РФС на безальтернативной основе. Он заявил, что займется развитием детско-юношеского и массового футбола.