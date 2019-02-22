Во Внуково пассажирский Boeing при посадке приложился «пяткой» ко взлётной полосе

Сильный ветер в московском Внуково помешал самолёту из Самары зайти на посадку с первой попытки. После второго круга «сесть на хвост» помешал резиновый ограничитель.

Как сообщили в авиакомпании «Победа» 22 февраля, посадку при неблагоприятных погодных условиях накануне вечером совершил борт рейсом Самара – Москва. Из-за порывов ветра Boeing-737 приземлился во Внуково после двух кругов над аэропортом. При осмотре выяснилось, что хвостовую пяту лайнера необходимо менять.

Это специальный резиновый ограничитель, защищающий фюзеляж от соприкосновения с полосой. Установлен на самых длинных модификациях Boeing 737-400/800/900.

«Абсолютно штатная ситуация, никакой угрозы пассажирам не было. Хвостовая часть не повреждена», – уточнили в авиакомпании. Борт с новой хвостовой пятой сегодня будет допущен к рейсам.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что лайнер из Самары получил повреждения во Внуково и отстранён от полётов.