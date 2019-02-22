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Общество
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22.02.2019 13:57
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Весна – пора задуматься о красоте ваших стоп

Весна – пора задуматься о красоте ваших стоп

pixabay.com

Именно в начале марта, в Центре ортопедии Американской Медицинской Клиники (АМК), традиционно возрастает количество обращений от представительниц прекрасного пола.

Объясняется это тем, что в преддверии летнего сезона, дамы желают максимально комфортно решить проблемы врожденных или приобретенных деформаций стоп, голеностопного сустава. А решается это при проведении плановой хирургической коррекции с использованием передовых, в том числе, малоинвазивных оперативных способов. Всё для того, чтобы к лету вы были в прекрасной форме и с радостью демонстрировали красоту и грацию ваших ног.

Зачастую пациенты не обращают внимание на симптомы заболеваний стоп и голеностопного сустава, связывая их сналичием гололеда и зимних сугробов, неудобной зимней обуви. С наступлением весны, переобуваясь в более легкую обувь, стопа начинает испытывать больший дискомфорт в связи с изменением биомеханики ходьбы и постановки стопы, из-за этого происходит усиление болевого синдрома.

«Кроме косметического дефекта, а также неудобств и трудностей при выборе обуви, в связи с возникшими и растущими «косточками» и «шишечками», пациенты жалуются на боли в стопе, нарушение ее опорной функции, – отметил Максим Вадимович Исаев, руководитель Центра травматологии и ортопедии АМК. – При этом современные методы хирургической коррекции плоскостопия, деформации стопы и голеностопного сустава, используемые в нашем Центре, позволяют устранять эти проблемы».

Проблемами, с которыми справляются специалисты Центра травматологии и ортопедии АМК, являются:

  • Поперечное плоскостопие. Вальгусные деформации переднего отдела стопы, «косточки», «шишечки» на стопе.
  • Продольное плоскостопие. Плосковальгусная стопа.
  • Артрозы суставов стопы и голеностопного сустава, последствия повреждений костей стопы и голеностопного сустава.
  • Пяточная шпора.
  • Свежие и застарелые разрывы ахиллова сухожилия, болезнь Хаглунда
  • Нестабильность голеностопного сустава.

Многие пациенты откладывают поход к врачу из-за боязни долгого послеоперационного восстановления. Ряд вмешательств на стопе выполняется врачами АМК через проколы до 0,5 см. Длительная госпитализация не требуется, пациенты могут с нагрузкой на оперированную ногу в специальной ортопедической обуви покинуть клинику через сутки после проведенной операции.

Центр травматологии и ортопедии АМК, набережная реки Мойки 78, тел. 740-20-90

ООО «Американская Медицинская Клиника» Лицензия №78-01-005407 от 19 декабря 2014 г.

 

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