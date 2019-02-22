Рабочим «Метростроя» начали перечислять зарплату за декабрь
Сотрудники «СМУ-15», дочернего предприятия «Метростроя», получили обещанную за декабрь 2018 года заработную плату. Деньги дошли только до части рабочих, остальные – в ожидании. Об этом 22 февраля метростроители сообщают в социальных сетях.
Как пишут рабочие, зарплата пришла не в полном объеме, а около 60% вознаграждения. О том, что компания в ближайшее время начнет перечислять сотрудникам средства, 21 февраля заявил генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. По его словам, крайний срок погашения выплат – конец следующей недели, то есть 1 марта. В среду, 20 февраля, Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой, наложившей ограничения на счета «Метростроя», что сделало невозможным операции по ним.
В последние месяцы рабочие регулярно устраивают забастовки, голодовки и выходят к зданию правительства. В предыдущий раз полсотни рабочих приходили к Смольному 12 февраля. Пока между городскими властями и компанией «Метрострой» идут пререкания и бурная «бумажная» работа, миллиардные госконтракты расторгаются, чтобы спустя 10 дней снова стать действующими, 6 тысяч метростроителей не получают зарплату и не могут нормально работать.
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Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация поменялась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. К 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.