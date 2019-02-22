Рабочим «Метростроя» начали перечислять зарплату за декабрь

Сотрудники «СМУ-15», дочернего предприятия «Метростроя», получили обещанную за декабрь 2018 года заработную плату. Деньги дошли только до части рабочих, остальные – в ожидании. Об этом 22 февраля метростроители сообщают в социальных сетях.

Как пишут рабочие, зарплата пришла не в полном объеме, а около 60% вознаграждения. О том, что компания в ближайшее время начнет перечислять сотрудникам средства, 21 февраля заявил генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. По его словам, крайний срок погашения выплат – конец следующей недели, то есть 1 марта. В среду, 20 февраля, Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой, наложившей ограничения на счета «Метростроя», что сделало невозможным операции по ним.

В последние месяцы рабочие регулярно устраивают забастовки, голодовки и выходят к зданию правительства. В предыдущий раз полсотни рабочих приходили к Смольному 12 февраля. Пока между городскими властями и компанией «Метрострой» идут пререкания и бурная «бумажная» работа, миллиардные госконтракты расторгаются, чтобы спустя 10 дней снова стать действующими, 6 тысяч метростроителей не получают зарплату и не могут нормально работать.