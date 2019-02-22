Центр мониторинга и управления сетью связи должен появиться до июля 2019 года. Его созданием займётся Роскомнадзор

Правительство России поручило Роскомнадзору создать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования для реализации законопроекта об автономном Интернете. Подписанный Дмитрием Медведевым документ опубликован 22 февраля на сайте кабинета министров.

В тексте постановления указано, что основная цель создания центра — обеспечение безопасности сети «в связи с наличием потенциальных угроз», которые могут оказать влияние на работу российского сегмента Интернета.

«Центр мониторинга будет обобщать и обрабатывать информацию, содержащую сведения о работе сетей связи операторов связи, а также о возникающих на сетях связи аварийных ситуациях. Обобщение этой информации позволит прогнозировать возможные риски устойчивому функционированию сети связи общего пользования посредством анализа системных сбоев в работе сетей связи операторов связи», — говорится в документе.

Центр мониторинга планируется создать до 1 июля 2019 года. Минкомсвязи до 1 января 2020 года обязано согласовать с ФСБ, как центр мониторинга будет взаимодействовать с государственными информационными системами.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что на создание «суверенного Интернета» в России потребуется более 20 млрд рублей.

12 февраля законопроект о «суверенном Интернете» принят в первом чтении большинством депутатов Госдумы. Лишь 47 народных избранников из 450 проголосовали против инициативы.