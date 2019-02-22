Финские пограничники предупредили о пробках из-за российской таможни

«Новая информационная система российской таможни создаёт пробки на границе», – заявили 22 февраля в Пограничной охране Финляндии.

Очереди скапливаются на въезде в Россию. По оценкам финских пограничников, «на всех пунктах пропуска Юго-Восточной Финляндии следует быть готовыми к ожиданию в очереди в течение нескольких часов».

Финские автомобилисты на этой неделе вынуждены были часами простаивать в пробках на российских пунктах пропуска. Как пояснили в Погранохране, это связано с тем, что в ночь на 16 февраля российская таможня ввела у себя новую информационную систему на МАПП «Светогорск». Такая же система используется на МАПП «Брусничное» и «Торфяновка».

По данным источника «Фонтанки», близкого к ситуации на границе, изменения связаны с тестированием нового способа оформления иностранных автомобилей. Однако в пресс-службе Выборгской таможни оперативно рассказать о том, что именно поменялось, касается ли это россиян и как долго это будет создавать пробки, не смогли. «Фонтанка» отправила запрос.

Судя по комментариям в СМИ финнов, которые регулярно ездят заправляться в Россию бензином, недовольство автомобилистов вызывает длительный процесс прохождения границы не только на российской, но и на финской стороне. «В Нуйяамаа это никак не проявляется, потому что очереди по-прежнему на финской, а не на российской стороне. Хотя Россия не быстрая, Финляндия еще медленнее», - пишет читатель под ником Raja Erkki.