ФСБ в Тверской области нашла 600 кг веществ для производства наркотиков, ввезенных с Украины

Три нарколаборатории нашли и закрыли оперативники Федеральной службы безопасности в Тверской области. Задержаны шесть «химиков», трое из них – граждане Незалежной.

Как 22 февраля сообщает ФСБ, в лабораториях, которые были расположены на территории Тверской области, нашли 5 кг готового психотропного порошка и 600 кг веществ, необходимых для его изготовления. Прекурсоры, отмечают в службе, были завезены в Россию с территории Украины, их стоимость превышает 20 млн рублей. Совместное «предприятие» было оснащено высокотехнологичным оборудованием стоимостью около 3 млн рублей.

На месте были задержаны шестеро членов преступной группы, трое россиян и трое украинцев. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на производство наркотиков в особо крупном размере».