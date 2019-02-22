Петербург вошел в четверку самых проблемных регионов из-за долгов по зарплате

Работодатели должны россиянам 2,7 млрд рублей. С начала года общий объем невыплаченных денег в РФ увеличился на 12%, говорится в материалах к Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Совещание проходит в Москве 22 февраля.

«Вопросы погашения задолженности по заработанной плате перед работниками имеют высокое значение», – приводит ТАСС цитату из материалов.

По данным Росстата, самые серьезные долги – в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках (6,6%), в сфере транспорта (8,9%), строительства (14,4%), обрабатывающего производства (57%).

Если же говорить о самых проблемных регионах, то ими стали: Приморский край (356,2 млн рублей, или 13,1% общей задолженности), Волгоградская область (165,4 млн рублей, 6,1%), Санкт-Петербург (136,8 млн рублей, 5,1%), Астраханская область (117,2 млн рублей, 4,3%).

Напомним, что в Петербурге в публичную плоскость вылился конфликт из-за задержки зарплат в «Метрострое». Вчера «Фонтанка» рассказывала о том, что десятки рабочих дочерних организаций компании пришли к Смольному, поскольку с ними не рассчитались за декабрь. Выходили люди к зданию городского правительства и 12 февраля. Тогда их претензии выслушал помощник вице-губернатора Эдуарда Батанова.