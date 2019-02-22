«Мегафон» закрыл свой телемедицинский проект

Пользователи первого в России мобильного телемедицинского проекта «Мегафон.Здоровье» получили уведомления о его закрытии.

«Проект «Мегафон.Здоровье» закрывается, но обещает вернуться. Приложение перестанет работать 24 февраля. Мы благодарим вас за выбор сервиса и дарим 3 фильма на «Мегафон ТВ по промокоду PODAROK», – говорится в сообщении, рассылаемом 22 февраля абонентам сервиса.

Проект был запущен еще в конце 2017 года, и «Мегафон» стал первым из сотовых операторов, освоивших нишу мобильной телемедицины. Первоначально планировалось, что за абонентскую плату в 150 рублей в месяц клиентам оператора по видеозвонку будут доступны консультации около тысячи врачей различных специальностей. Спустя год, когда все остальные операторы также запустили свои телемедицинские сервисы, «Мегафон» изменил условия оплаты: каждая консультация обходилась в 499 рублей, причем доступ к этой услуге был открыт для абонентов всех сетей.

В январе 2019 года СМИ стало известно, что «Мегафон» ищет покупателя на этот проект. Наиболее вероятным претендентом называлась компания «Телемед Хелп» – технический партнер «Мегафона» по проекту.